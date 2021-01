Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia va intra incepand de vineri in carantina la nivel national, pentru a doua oara de la inceputul pandemiei de coronavirus. Scopul este stoparea raspandirii virusului SARS-CoV-2, in contextul in care s-au inregistrat noii recorduri de infectari.

- Scotia intra din nou, luni, in carantina la nivel national, iar restrictiile urmeaza sa ramana in vigoare pana in primavara, potrivit The Times, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Sefa separatista a Guvernului scotian Nicola Sturgeon a convocat luni o sedinta a Executivului in vederea discutarii…

- In saptamanile urmatoare, Franta va incepe procesul de ridicare a restrictiilor pentru limitarea raspandirii noului coronavirus. Acesta se va realiza in trei etape pentru evitarea unei noi explozii de infectari, a anuntat guvernul de la Paris.

- Austria va introduce marți carantina naționaa intr-o incercare de a ține sub control infecțiile sale cu coronavirus, a declarat sambata cancelarul Sebastian Kurz, confirmand un raport anterior al Reuters bazat pe un proiect de decret guvernamental. Magazinele neesențiale se vor inchide, iar orarul actual…

- Portugalia a organizat astazi o zi de doliu national in memoria celor 2.544 de cetateni ai sai care si-au pierdut viata pana acum din cauza pandemiei de Covid-19, in contextul in care cea mai mare parte a tarii se pregateste de o noua izolare in incercarea de a opri al doilea val de epidemie, relateaza…

- Premierul polonez a cerut joi cetațenilor sa-și limiteze la minimum deplasarile și sa lucreze de acasa, anunțand o serie de masuri care vizeaza limitarea creșterii-record de noi cazuri de coronavirus.