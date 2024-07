Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, de la ora 19:00, romanii din intreaga lume iși vor ține respirația in fața televizoarelor. Echipa naționala de fotbal va infrunta Olanda in optimile de finala ale Campionatului European de Fotbal, ce se desfașoara in Germania. O victorie ar reprezenta cea mai mare performanța a „tricolorilor”…

- S a calificat in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal din Germania si Portugalia lui Cristiano Ronaldo Favorita in fata Sloveniei, in optimi, Portugalia a avut nevoie de lovituri de departajare pentru a merge mai departe, dupa 0 0 la finele celo 90 de minute si a prelungirilor.La…

- Selectionata Portugaliei s-a calificat dramatic in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins Slovenia cu 3-0 la loviturile de departajare, luni seara, pe Frankfurt Arena, intr-un meci in care scorul a fost alb atat la finalul celor 90…

- Ronaldo nu a reușit sa-și treaca in palmares un gol la a șasea ediție de Euro la care evolueaza, Slovenia izbutind sa iși mențina luni seara intacta poarta in primele 45 de minute din optimile de finala ale Campionatului European din Germania.

- Selectionata Georgiei s-a calificat in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins surprinzator formatia Portugaliei, cu scorul de 2-0 (1-0), miercuri seara, pe Arena AufSchalke din Gelsenkirchen, in Grupa F, un rezultat istoric pentru debutanta,…

- Roberto Martinez, selecționerul Portugaliei, ii acorda un vot de incredere pronunțat lui Cristiano Ronaldo inaintea Campionatului European. Tehnicianul spaniol ofera indicii clare despre statutul lui CR7 la EURO 2024: daca experiența Mondialului din urma cu doi ani a fost dezamagitoare pentru „veteranul”…

- Mii de suporteri au așteptat naționala Portugaliei la Marienfeld, locul unde Cristiano Ronaldo și colegii lui se vor caza in perioada Euro 2024. Portugalia face parte din grupa F a Campionatului European. Le are adversare pe Cehia, Turcia și Georgia. Debutul naționalei pregatite de Roberto Martinez…

- ​Portugalia a disputat marți seara ultimul meci de pregatire inaintea Campionatului European din Germania. Selecționata pregatita de Roberto Martinez a invins Irlanda cu scorul de 3-0. Momentul serii a avut loc insa inaintea fluierului de start.