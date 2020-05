Stiri pe aceeasi tema

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, a explicat care vor fi restrictiile ce vor fi impuse atunci cand vor fi reluate transporturile. Printre acestea, panouri separatoare intre sofer si pasageri in mijloacele de transport in comun, mai putini oameni in tramvaie, autobuze sau troleibuze,…

- Peste 1.700 de autovehicule si aproximativ 2.300 de persoane au fost controlate, miercuri, de fortele de ordine si siguranta publica din Brasov, in cadrul unor filtre rutiere, constituite in scopul de a se verifica respectarea restrictiilor impuse de ordonantele militare, in special a celor privind…

- Analiștii sunt de parere ca o astfel de scadere nu va fi inregistrata doar in acest trimestru. Una dintre principalele preocupari ale oficialilor de la Beijing este stabilitatea sociala a celor 1,4 miliarde de chinezi,

- Poliția Locala Turda a oferit, la solicitarea publicației Turdanews.net, informații privind amenzile aplicate in ultima luna in comunitațile cu populație preponderent de etnie roma, avand in vedere imaginile care circula

- ■ in judet, 495 de persoane sunt in carantina, 662 in izolare la domiciliu Conform raportarii primite de la Directia de Sanatate Publica Neamt, la data de 13.04.2020 sunt 495 de persoane aflate in carantina, 473 persoane iesite din carantina, 662 persoane aflate in autoizolare la domiciliu, 5760 persoane…

- Politistii din Bucuresti au facut o actiune, in sectoarele 2 si 5, pentru a verifica respectarea restrictiilor de circulatie. Au fost opriti peste 280 de conducatori auto si legitimate sau verificate la domiciliu peste 300 de persoane, fiind aplicate 85 de amenzi.”Ieri, 4 aprilie, in intervalul…

- Ordonanța de urgența prin care sunt majorate amenzile pentru nerespectarea regimului starii de asediu și regimului starii de urgența a fost publicata in monitorul oficial pe 31 marie. Noile prevederi au intrat in vigoare in noaptea de joi spre vineri, la ora 00.00. Astfel, amenzile pentru persoanele…

- Ce se petrece acum la Timișoara imediat dupa intrarea in vigoare a restricțiilor de circulație pe timp de noapte VIDEO Zeci de echipaje de Poliție au demarat, fic la ora 22, filtre pentru verificarea modului de aplicarea a ordonanței militare nr. 3. CITESTE AICI