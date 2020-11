Portugalia ia măsuri drastice: INTERZICE călătoriile interne și ÎNCHIDE școlile, în preajma sărbătorilor naționale Portugalia va interzice calatoriile interne și va inchide școlile in preajma a doua sarbatori viitoare, in incercarea de a reduce raspandirea coronavirusului inainte de Craciun, a declarat sambata premierul Antonio Costa, citat de Reuters, anunța MEDIAFAX. Calatoriile intre orașe vor fi interzise de la ora 23:00. pe 27 noiembrie pana la 5 dimineața pe 2 decembrie și apoi din nou de la 11 p.m. pe 4 decembrie pana la 5 dimineața pe 9 decembrie, pentru a limita circulația in preajma sarbatorilor naționale de 1 decembrie și 8 decembrie. Școlile se vor inchide luni, inainte de ambele… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

