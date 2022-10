Stiri pe aceeasi tema

- Aproape toți europarlamentarii susțin aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen, anunța RADOR. Ministrul ceh al afacerilor europene, Mikulas Bek, a carui țara deține președinția semestriala a Uniunii Europene, spera ca la summitul din luna decembrie sa existe unanimitate in ceea ce privește…

- Vanzarile de autoturisme Dacia in Europa (UE plus Marea Britanie si tarile EFTA) au inregistrat in august un avans de 16,8%, iar cota de piata a producatorului de automobile a urcat la 4,9%, de la 4,3%, in perioada similara din 2021, conform statisticilor Asociatiei Constructorilor Europeni de Automobile…

- Romania, Bulgaria si Croatia indeplinesc criteriile de aderare la Spatiul Shengen, a declarat luni, cancelarul Germanie, Olaf Scholz, care s-a angajat sa sustina demersul de a deveni membre cu drepturi depline a celor trei tari. „Croatia, Romania si Bulgaria indeplinesc toate cerintele pentru a deveni…

- Comisia Europeana a aprobat comercializarea vaccinului Imvanex impotriva variolei maimuței, ținand seama de recomandarea Agenției Europene a Medicamentului (EMA), dupa ce Organizația Mondiala a Sanatații a declarat variola maimuței o urgența de sanatate de interes internațional, anunța agențiile de…

