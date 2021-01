Stiri pe aceeasi tema

- Portugalia este intr-o faza "groaznica" a pandemiei de coronavirus, a declarat miercuri seara premierul Antonio Costa, care a atras atentia de asemenea ca trebuie sa mai treaca saptamani pana cand lucrurile ar putea incepe sa se imbunatateasca si ca din strainatate nu poate veni decat un ajutor limitat,…

- Portugalia a decis sa inchida școlile timp de 15 zile din cauza pandemiei de coronavirus, a transmis RTP. "Precauția ne cere sa intrerupem intreaga activitate a școlilor pentru urmatoarele 15 zile", a declarant prim-ministrului Antonio Costa, transmite gazeta.ru De asemenea, nu vor funcționa nici universitațile.…

- Portugalia va intra incepand de vineri in a doua carantina naționala, dupa ce numarul de cazuri de Covid-19 a crescut și a atins noi recorduri. Premierul portughez Antonio Costa a anunțat ca noile restrictii sanitare corespund in linii mari celor care au fost deja in vigoare in martie si aprilie. Singura…

- Portugalia intra in lockdown din 15 ianuarie, cel puțin pentru o luna. Decizia este luata in urma numarului tot mai mare de cazuri. Urmeaza ca Guvernul sa anunțe masurile. „Cu siguranța ne confruntam cu un al treilea val” al virusului, a declarat premierul Costa. Portugalia a suferit un numar…

- Premierul portughez Antonio Costa a fost testat negativ pentru COVID -19, dar ramane in ''izolare preventiva'' dupa ce a avut miercuri o intrevedere cu presedintele francez Emmanuel Macron, testat pozitiv, a anuntat joi cabinetul sau, relateaza AFP. Costa ''a fost testat negativ…

- Astazi este Ziua Monidiala de Lupta Impotriva Pneumoniei, un prilej in plus pentru medici, de a reaminti ca imunizarea este esentiala pentru prevenirea imbolnavirilor. Apelul este si mai important acum, in plina pandemie de coronavirus, cand un diagnostic corect este greu de pus din cauza suprapunerii…

- Parlamentul portughez a aprobat o noua stare de urgența incepand de luni pentru a combate raspandirea pandemiei de coronavirus, care a pus sistemul de sanatate sub presiune, relateaza Reuters.Stareainițiala de urgența, care in conformitate cu legislația portugheza este limitatala 15 zile, dar poate…

- "Suntem intr-o situație dificila, pandemia e in creștere și va crește pana cand masurile luate se vor dovedi eficiente. Cred ca in foarte scurt timp sistemul va fi copleșit și trebuie sa gasim soluții, in sensul sa nu mai avem locuri la ATI. E foarte greu sa extinzi secțiile de terapie intensiva,…