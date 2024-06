Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala a Portugaliei a pierdut sambata seara, pe teren propriu, scor 1-2, in fata nationalei Croatiei, intr-un meci amical. Cristiano Ronaldo nu a jucat pentru lusitani, potrivit news.ro.

- Nationala de volei masculin a Romaniei a pierdut duminica, la Ramnicu Valcea, partida cu reprezentativa Portugaliei, scor 2-3, in al doilea turneu din Golden League, potrivit news.roScorul pe seturi a fost 23-25, 25-22, 25-16, 22-25, 12-15.

- Romania a trecut vineri de Azerbaidjan cu 3-0 și duminica de Suedia cu 3-0 in turneul feminin de la Blaj din cadrul Golden League. La Ramnicu Valcea, naționala masculina a pierdut in fața Croației și a Portugaliei. Terenul propriu a fost un avantaj pentru naționala feminina de volei. Romania a fost…

- Naționala masculina de volei a Romaniei a fost invinsa de echipa Croației, cu scorul de 3-1 (25-23, 25-22, 20-25, 25-22), vineri seara, la Ramnicu Valcea, in Golden League. Alexandru Rața, cu 18 puncte, si Mircea Peța, cu 13, au fost cei mai buni jucatori ai echipei antrenate de Sergiu Stancu in partida…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a fost invinsa de Ucraina cu scorul de 3-1 (20-25, 25-21, 25-23, 25-19), sambata, la Baku (Azerbaidjan), in al doilea sau meci din Golden League. Romania, care debutase cu o victorie cu Azerbaidjanul, a cedat in fata Ucrainei dupa o ora si 47 de minute. De la…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins vineri, la Baku, reprezentativa Azerbaidjan, scor 3-0, in primul meci din Golden League. Scorul pe seturi a fost 25-16, 25-16, 25-19. In a doua partida din cadrul turneului de la Baku, tricolorii vor juca sambata in compania Ucrainei. Romania va mai juca…

- Nationala U19 a Romaniei a incheiat Turul de Elita cu o victorie in fata Croatiei, scor 1-0, dar nu s-a calificat la Euro-19. Unicul gol al confruntarii de marti cu gazda miniturneului de calificare, Croatia, a fost reusit de Rares Pop in minutul 73 al meciului.Romania incheie pe locul secund…

- Romania U19 și-a incheiat parcursul de la Turul de Elita cu o victorie, 1-0 impotriva Croației. Naționala lui Adrian Dulcea s-a clasat pe locul 2 in grupa de calificare pentru EURO 2024 și ramane cu gustul dulce provocat in special de victoria spectaculoasa cu Germania. Insa „tricolorii” au ratat, pentru…