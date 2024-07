Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata Portugaliei s-a calificat dramatic in sferturile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, dupa ce a invins Slovenia cu 3-0 la loviturile de departajare, luni seara, pe Frankfurt Arena, intr-un meci in care scorul a fost alb atat la finalul celor 90…

- In finalul primei reprize de prelungiri din partida Portugalia - Slovenia, 0-0 la finalul celor 90 minute, Cristiano Ronaldo a izbucnit in lacrimi, imediat dupa ce a ratat de la punctul cu var. In pauza dintre reprize, fostul jucator al celor de la Real Madrid, Manchester United sau Juventus, actualmente…

- Dupa victoria dramatica cu Scoția, adusa de golul lui Kevin Csoboth din minutul 90+10, Ungaria și-a caștigat dreptul de a spera la optimile de finala ale Campionatului European, insa maghiarii depind masiv de jocul rezultatelor din celelalte grupe. O victorie a Romaniei cu Slovacia ar putea contribui…

- De ce ar face Romania blat cu Slovacia in meciul de miercuri? Ca sa fie victima sigura, in optimi! In primul rand, blatul in sport e o nemernicie! In al doilea rand, blatul cu Slovacia nu ne avantajeaza, ca ne va trimite in fața unui monstru in turul urmator! In al treilea rand, cand a mai facut Romania…

- Cristiano Ronaldo a devenit cel mai bun pasator decisiv din istoria Campionatului European (incepand din 1968), cu 7 assist-uri, dupa ce i-a oferit pasa decisiva lui Bruno Fernandes in victoria Portugaliei cu 3-0 in fata Turciei, sambata, la turneul final din Germania.

- Ilustrație: Marian Avramescu Superstarul naționalei Portugaliei, Cristiano Ronaldo, este convins ca autogolul marcat de cehi in victoria formației lusitane, 2 – 1, de la Turneul Final al Campionatului European de Fotbal UEFA EURO 2024 ar trebui sa-i fie trecut lui in palmares, in condițiile in care…

- Portugalia a facut spectacol in ultimul amical inainte de EURO 2024, pe care l-a caștigat cu scorul de 3-0 in fața Irlandei. Cristiano Ronaldo (39 de ani), capitanul lusitanilor, a marcat o dubla. Portughezii au avut nevoie doar de 18 minute pentru a debloca tabela de marcaj. Joao Felix, atacantul imprumutat…

- Selecționerul Roberto Martinez (50 de ani) a anunțat lotul Portugaliei pentru Euro 2024. Nu lipsesc vedetele Cristiano Ronaldo (39 de ani), Bruno Fernandes (29 de ani) sau Bernardo Silva (29 de ani). Ronaldo va bifa un record impresionant la ultimul turneu final la care va participa. Caștigatoarea din…