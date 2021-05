Portugalia autorizează de luni călătoriile în scop turistic pentru persoanele din majoritatea statelor europene Portugalia va autoriza de luni calatoriile in scop turistic pentru persoanele din majoritatea tarilor europene, a anuntat sambata Ministerul de Interne portughez, transmit AFP si EFE. Persoanele venind din tari ale Uniunii Europene cu o incidenta a noului coronavirus “sub 500 de cazuri la 100.000 de locuitori” vor putea efectua “toate tipurile de calatorii catre Portugalia, inclusiv cele neesentiale”, precizeaza guvernul portughez intr-un comunicat. Toti pasagerii cu varsta mai mare de doi ani trebuie insa sa prezinte inainte de imbarcarea in avion un test PCR negativ nu mai vechi de 72 de ore,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

