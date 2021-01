Portugalia ar putea lua lecții de la Raed Arafat și Vlad Voiculescu în privința combaterii virusului: au raportat un nou record de infectări Sistemul de sanatate fragil al Portugaliei se afla sub presiune tot mai mare din cauza creșterii ingrijoratoare a infecțiilor cu coronavirus. Portugalia a raportat sambata 10.947 de cazuri noi și 166 de decese, cel mai grav bilanț de la inceputul pandemiei, relateaza Mediafax. In același timp Romania a raportat sambata 3.218 cazuri noi de Covid-19. Bilanțul vine la o zi dupa instituirea unui nou lockdown. Numarul total de infecții in țara cu puțin peste 10 milioane de locuitori a ajuns la 539.416, iar decesele au crescut la 8.709, conform Reuters. Sistemul de sanatate,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

