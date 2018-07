Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii de la Lisabona a anuntat ca intentioneaza sa vanda Romaniei alte cinci avioane multirol de tip F-16, urmand ca acestea sa fie inlocuite cu alte aeronave cumparate din SUA si modernizate in Portugalia, informeaza presa portugheza.

- Un accident mortal s-a produs in orasul lusitan de coasta Ericeira, aflat la aproximativ 30 km nord-vest de Lisabona.Un cuplu de turisti australieni a murit marti, in Portugalia, acestia cazand de pe un zid cu vedere la plaja, in statiunea Ericeira, scrie rtv.net.

- Prim-ministrul Viorica Dancila, aflata in vizita oficiala in Portugalia, a afirmat, in contextul semnarii unui memorandum intre Institutul "Horia Hulubei" si Fundatia Champalimaud, ca extinderea parteneriatului romano-portughez privind cercetarea se bucura de tot sprijinul Guvernului. Citește…

- Prezentatoarea de televiziune Marina Almașan a comentat despre punctajul primit de reprezentanții Moldovei din partea Romaniei la concursul Eurovision 2018. Netta Barzilai (Israel) a castigat Eurovision 2018 , gratie voturilor publicului, care au ajutat-o pe artista sa ocupe prima pozitie. Romania a…

- Albania, Cehia, Lituania, Israel, Estonia, Bulgaria, Austria, Finlanda, Irlanda si Cipru s-au calificat in finala Eurovision 2018, care va avea loc sambata, dupa ce au trecut, marti seara, de prima semifinala, care s-a desfasurat pe scena de la Altice Arena din Lisabona, Portugalia.

- Ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al Federatiei Ruse in Portugalia, Oleg Belous (foto dreapta), a murit la varsta de 66 de ani. "Cu profunda tristete, ministerul rus al Afacerilor Externe, informeaza ca Oleg Belous, ambasadorul extraordinar si plenipotentiair al Federatiei Ruse in Portugalia,…

- Artistul basarabean Constantin Botezat și-a expus lucrarile in cadrul a patru expoziții internationale de arta din Portugalia. Pe parcursul primului semestru, Constantin a ajuns la Lisabona prin intermediului programului Erasmus care i-a oferit o bursa pentru a-și desfașura primul sau internship la…

- Trupa The Humans vine la „Interviurile Libertatea” pentru a ne povesti cum sunt din punct de vedere pshic și mai ales ce au pregatit pentru show-ul de la Lisabona, acolo unde vor reprezenta Romania la Eurovision 2018. Cei șase membri vor povesti si cum le-a schimbat viața participarea la acest concurs…