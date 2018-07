Stiri pe aceeasi tema

- George Bernard Shaw a fost un scriitor irlandez, laureat al premiului Nobel pentru literatura in 1925. Shaw, fiind cunoscut și ca critic de arta, a știut sa spuna direct lucrurilor pe nume. Gandurile sale te vor ajuta sa cunoști viața, cu misterul și frumusețea ei inexplicabila și sa inceteza sa te…

- Ultima ORA: Atentat terorist. Teroristii au facut macel .Atacul ISIS este de o cruzime fara precedent Trei barbati au fost decapitati, iar o scoala a fost incendiata intr-un presupus atac al ISIS. Atacatori inarmati neidentificati au decapitat trei barbati si au incendiat o scoala pentru baieti din…

- Candidatii care s au inscris pentru a ocupa un post in cadrul DGPL Constanta, au sustinut astazi proba sportiva, pe pista stadionului Farul din Constanta.Rezultatele la probele sportive sunt urmatoarele: candidati inscrisi: 72 femei 39, barbati 33 participanti la proba sportiva: 61 femei 33, barbati…

- Marina Almașan s-a facut rapid remarcata in randul copiilor din blocul unde locuia. Acum, ca se apropie Ziua Copilului, prezentatoarea TV iși amintește ca la varsta de 5 ani a alertat Miliția pentru o presupusa bomba. Marina Almașan nu a fost genul de copil care sa stea acolo unde il pui. De mica, vedeta…

- Nu exista, pe lumea asta, femei obisnuite sau comune. Toate sunt neobisnuite. Una are un farmec deosebit atunci cand iti zambeste, alta atunci cand se incrunta, alta cand isi leagana soldurile incolo si incoace de te baga in boala, alta cand isi strange mijlocul in corzi, alta cand sta si se uita cu…

- Festivalul de la Cannes si sectiunile sale paralele, ''Quinzaine des realisateurs'' si ''Semaine de la critique'', au fost luni primii semnatari ai unei carte in favoarea paritatii femei-barbati in festivalurile de cinema, la initiativa asociatiei franceze 5050 pentru…

- "Pilonul II de pensii va avea o pondere din ce in ce mai semnificativa in totalul cheltuielilor cu pensiile, cu atingerea unei ponderi de 1,1% din PIB la sfarsitul orizontului de prognoza (2070 n.r.)", se arata in document. Conform MFP, rezultatele estimate prin modelul de pensii indica o…

- Premierul Viorica Dancila a salutat, miercuri, printr-un mesaj transmis cu prilejul acordarii de catre principesa Maria a Inaltului Patronaj Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati (ANES), eforturile depuse Familia Regala a Romaniei in sustinerea valorilor promovate de aceasta…