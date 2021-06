Stiri pe aceeasi tema

- Campioana europeana in exercițiu, echipa naționala a Portugaliei este gata sa-și apere trofeul la competiția continentala din aceasta vara. Lusitanii au caștigat ultimul lor meci de pregatire inaintea turneului final, ce va debuta vineri seara la Roma.

- Selectionata de fotbal a Portugaliei a dispus de echipa Israelului cu scorul de 4-0, miercuri seara, la Lisabona, intr-o ultima verificare inaintea EURO 2020. Echipa antrenata de Fernando Santos s-a impus prin golurile marcate de Bruno Fernandes (41, 90), Cristiano Ronaldo (43) si Joao Cancelo (84).…

- Nationalele de fotbal ale Spaniei si Portugaliei au remizat, 0-0, intr-un amical disputat vineri seara la Madrid, pe Metropolitano, cu o saptamana inainte de EURO 2020 (11 iunie - 11 iulie), in timp ce Italia a invins cu un categoric 4-0 reprezentativa Cehiei, la Bologna. Potrivit AFP, in ciuda rezultatului…

- Ai Weiwei propune de vineri o imersare in universul sau artistic printr-o expozitie la Lisabona in care publicul va putea admira creatii inedite realizate de artist cu materiale traditionale portugheze, informeaza AFP. "Bine ati venit in tara mea, Portugalia!", a declarat jurnalistilor…

- In finala, LPS "Nicolae Rotaru" Constanta a invins CSS Slatina 1.Campionatul National pe echipe rezervat juniorilor II baieti si fete la tenis de masa s a desfasurat la Buzau, iar in concursul feminin pe cea mai inalta treapta a podiumului, devenind campioana a Romaniei, a urcat formatia LPS "Nicolae…

- Naționala de rugby a Romaniei a obținut prima victorie in actuala ediție a Rugby Europe Championship, dupa ce a invins, cu scorul de 28-27 (17-9), sambata, la Lisabona, reprezentativa Portugaliei. „Stejarii” au fost conduși in permanența pe tabela de marcaj, reușind sa revina in joc și sa inscrie punctele…

- Nationala Romaniei a obtinut o victorie dramatica in fata Portugaliei, cu scorul de 28-27 (9-17), sambata, la Lisabona, in a doua runda din Rugby European Championship 2021. Meciul a fost transmis in direct la TVR.

- Nationala Romaniei a obtinut o victorie dramatica in fata Portugaliei, cu scorul de 28-27 (9-17), sambata, la Lisabona, intr-un meci din Rugby European Championship 2021. AGERPRES (AS-editor: Mihai Tenea, editor online: Adrian Dadarlat)