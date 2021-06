Stiri pe aceeasi tema

- Selectionata de fotbal a Portugaliei a dispus de echipa Israelului cu scorul de 4-0, miercuri seara, la Lisabona, intr-o ultima verificare inaintea EURO 2020. Echipa antrenata de Fernando Santos s-a impus prin golurile marcate de Bruno Fernandes (41, 90), Cristiano Ronaldo (43) si Joao Cancelo (84).…

- Germania a învins în finala Campionatul European de fotbal rezervat jucatorilor sub 21 de ani Portugalia, scor 1-0, devenind astfel pentru a treia oara campioana la tineret. Germanii au mai fost campioni europeni în 2009 si 2017 si au mai jucat o finala, în 2019.În…

- Nationalele de fotbal ale Spaniei si Portugaliei au remizat, 0-0, intr-un amical disputat vineri seara la Madrid, pe Metropolitano, cu o saptamana inainte de EURO 2020 (11 iunie - 11 iulie), in timp ce Italia a invins cu un categoric 4-0 reprezentativa Cehiei, la Bologna. Potrivit AFP, in ciuda rezultatului…

- Reprezentativele Spaniei si Portugaliei au incheiat la egalitate, scor 0-0, intr-un meci amical, noteaza news.ro. Tot in meci amical Ungaria a invins Cipru, scor 1-0, prin golul marcat Andras Schafer, in minutul 15. Tot vineri, Macedonia de Nord a invins Kazahstan, scor 4-0.

- Cu doua etape inainte de finalul sezonului din Portugalia, Sporting CP s-a incununat matematic drept campioana. Este primul titlu pentru „lei” dupa o pauza de 19 ani! In etapa 32 din Primeira Liga, Sporting CP a invins-o pe Boavista, scor 1-0, grație golului inscris de Paulinho. ...

- CSM Targoviste este tot mai aproape de titlul de campioana nationala la volei feminin, dupa ce a invins-o pe CS Medgidia cu scorul de 3-0 (25-17, 25-19, 25-16), vineri, pe teren propriu, in al doilea turneu al Grupei 1-4 a Diviziei A1 la volei feminin. Heydi Casanova a reusit 19 puncte pentru…

- Nationala de rugby a Romaniei a invins, sambata, in deplasare, cu scorul de 28-27, selectionata Portugaliei, intr-un meci din a doua etapa a Rugby Europe Championship. “Stejarii” s-au impus datorita unui eseu si unei transformari reusite la ultima faza a jocului, cand gazdele conduceau, potrivit…

- Naționala de rugby a Romaniei va intalni sambata, 13 martie, de la ora 15:00 (in direct pe TVR 1), la Lisabona, in cea de-a doua etapa a Rugby Europe Championship, reprezentativa Portugaliei.Fața de echipa care a intalnit Rusia, in primul XV sunt patru modificari pe pachetul de inaintare, Ionel Badiu…