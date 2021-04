Portugalia a deschis mall-urile după 3 luni de lockdown. Oamenii au format cozi la magazinele cu haine Portugalia a trecut la o noua faza de relaxare a restrictiilor și a deschis marile centre comerciale, care timp de mai multe luni au fost inchise. Ridicarea restricției a format cozi la intrarile in magazine, relateaza EFE. Oamenii au format cozi considerabile, dar au pastrat tot timpul distanțarea și masca sanitara pe fața. Portugalia s-a […] The post Portugalia a deschis mall-urile dupa 3 luni de lockdown. Oamenii au format cozi la magazinele cu haine appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din judetul Hunedoara vor deschide, in premiera, primul centru de vaccinare in care populatia va putea fi imunizata direct in masina, in parcarea unui mall din municipiul Deva. Circuitele si spatiile necesare urmeaza sa fie amenajate pe patru fluxuri de lucru. “Este o idee la care lucram…

- Plajele din Catalonia au fost pline sambata, oamenii ignorand restrictiile legate de Covid-19 impuse de guvern, pentru a se bucura de vremea frumoasa. In Barcelona, ​​Tarragona si alte orase populare de pe coasta de nord-est a Spaniei, multimile s-au adunat pe plaje, unii oameni fara masti sau ignorand…

- Vineri, 2 aprilie, este prima zi de vineri in care sunt impuse restricțiile de weekend, atat in București, cat și in alte mari orașe din toata țara. Astfel, deplasarea in afara locuinței va fi interzisa incepand cu ora 20, pentru cei care nu au un motiv intemeiat, și nu cu ora 22, așa cum este […] The…

- Oficialii din Grecia anunța ca au inceput pregatiri intense pentru primirea turiștilor. De luni, 5 aprilie, vor fi deschise toate magazinele, iar restricțiile privind petrecerea circulația vor fi in mare parte ridicate. Magazinele mici vor fi redeschise in tot statul, iar data stabilita este luni, 5…

- Sute de cadre didactice au format cozi la centrele de vaccinare amenajate special pentru ei la Romexpo. Daca la inceputul campaniei de vaccinare, cadrele didactice, in majoritate, erau reticente la ideea de a primi serul pentru imunizare, vineri situația a aratat cu totul altceva. Dis de dimineața profesorii…

- Noul președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, numit de ministrul Vlad Vloiculescu in urma cu cateva zile, le-ar fi cerut directorilor din subordine sa iși dea demisia, ca sa “iși faca propria echipa”. Adrian Gheorghe, cercetatorul adus de Vlad Voiculescu de la Londra pentru a conduce…

- Echipa de ancheta exclude ideea ca virusul pandemic provine dintr-o scurgere de laborator, dar a oferit doua ipoteze populare in mass-media chineza, cu cate lumea științifica nu se mulțumește, relateaza revista Nature intr-o analiza publicata miercuri. Oamenii de știința spun ca vanatoarea originilor…

- Armata germana va trimite lucratori medicali și echipamente in Portugalia pentru a sprijini sistemul medical suprasolicitat al țarii. Paturile disponibile in Portugalia pentru terapie intensiva se epuizeaza dupa o creștere a numarului de cazuri de COVID, relateaza Deutche Welle. Medici și asistenți…