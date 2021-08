Stiri pe aceeasi tema

- Un soldat din armata SUA, care a luat parte la operațiunile de evacuare din Afganistan, a filmat, miercuri, scenele parca desprinse dintr-un film de groaza de pe aeroportul Internațional Hamid Kazai din Kabul. La scurta vreme dupa postarea imaginilor, acestea au devenit virale. Acestea sunt primele…

- Președintele PNL este convins ca Iohannis va vorbi despre scandalurile legate de dosarele premierului din SUA și va raspunde chiar intrebarilor ziariștilor. Ludovic Orban susține ca deși cei doi, Iohannis și Cițu, s-au afișat vizibil vorbind amical la Ziua Marinei, nu inseamna ca șeful statului il susține…

- US troops are taking control of Kabul‘s international airport, while desperate residents try to flee the city after the Taliban seized Afghanistan, according to BBC News. The US military has secured the site and is taking over air traffic control to evacuate American and allied staff. Other countries…

- Norvegia comemoreaza, joi, victimele atacurilor teroriste de la Oslo si de pe insula Utoya, comise in urma cu 10 ani de extremistul de dreapta Anders Behring Breivik si soldate cu 77 de morti. Cu aceasta ocazie sunt planificate mai multe evenimente comemorative la care urmeaza sa participe supravietuitori…

- Președintele PNL Ludovic Orban are, la acest moment, un avantaj clar in fața contracandidatului sau, premierul Florin Cițu, cu 13 filiale caștigate, plus un numar de delegați mai mare, chiar și in unele județe in care președintele filialei s-a declarat pro-Cițu. Sunt inca organizații care nu și-au exprimat…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, s-a intalnit luni, cu ocazia summitului NATO de la Bruxelles, cu liderii din Romania, Polonia, Lituania, Letonia si Estonia, a declarat un oficial de la Washington citat de postul CNN. De altfel, in declarația de presa, președintele Romaniei a confirmat intalnirea pe…

- Președintele SUA Joe Biden, Klaus Iohannis și liderii celorlalte 28 de state membre ale Alianței Nord-Atlantice s-au intrunit, luni, la Bruxelles la un summit crucial pentru viitorul NATO. Președinții celor 30 de state aliate s-au intrunit pentru fotografia de familie, in Agora din sediul NATO. In…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, referitor la competiția interna cu Florin Cițu pentru președinția partidului ca “va fi o competitie de proiecte, in care fiecare isi va prezenta viziunea si pana la urma membrii PNL vor decide”. Orban a mai spus ca va face o campanie pozitiva, bazata…