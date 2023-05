Joao Janeiro (41 de ani), antrenorul care o va pregati pe FCU Craiova in sezonul urmator, este poreclit JJ. Inainte sa intre in fotbal, portughezul a fost licențiat in aeronautica. In tinerețe, Joao Janeiro a fost navigator aerian și a lucrat pe avioanele unor personalitați sportive, precum Roberto Mancini și Felipe Massa, potrivit Tribuna Expresso. Joao Janeiro, nascut la Lisabona, a moștenit pasiunea pentru aeronautica de la parinții lui. ...