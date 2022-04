PORTRETUL NERETUȘAT AL PRESEI ROMÂNE Cum presa de opinie a inceput sa sucombe in Romania, adevarații comentatori ai realitații orwelienii in care traim pot fi gasiți (inca) pe internet. Unul dintre aceștia, Dan Pavel, un designer creator al site-ului EsteBine.ro, dupa ce a fost cenzurat pe Facebook a publicat pe platforma MeWe un text care reflecta starea actuala a mass media, pe plan național și mondial. Prezentam cu acordul autorului, caruia ii aducem mulțumirile cuvenite, aceasta veritabila fresca neretușata a presei romane și internaționale: Citeste articolul mai departe pe newsbuzau.ro…

Sursa articol si foto: newsbuzau.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile romane au decis redeschiderea Ambasadei Romaniei in Ucraina, la Kiev, a anunțat, marți, pe Twitter, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu. „Autoritațile romane au decis redeschiderea Ambasadei Romaniei in Ucraina, la Kiev”, scrie pe Twitter Bogdan Aurescu. Fii la curent…

- Președintele PNL și al Senatului Romaniei, Florin Cițu, aflat in vizita in SUA s-a intalnit cu membri ai Diasporei din Districtul Columbia, Maryland și Virginia. Cu aceasta ocazie le-a transmis ca sunt foarte importanți pentru Romania și ca prin experiența pe care au dobandit-o pe pamantul american…

- „Ne culcam intr-o lume din ce in ce mai grea si ne trezim dimineata intr-o lume urata. (…) Este foarte adevarat ca am luat la cunostinta cu Ministerul Adevarului infiintat in Romania, astfel incat, facand referire ca nu mai avem voie sa spunam absolut nimic decat daca suntem in concordanta cu ceea ce…

- Poziționare surpriza din PNL. Rareș Bogdan comenteaza scandalul cenzurarii presei. Fostul jurnalist, acum europarlamentar PNL, se raliaza opiniilor lui Elon Musk, care acum cateva zile a refuzat sa cenzureze presa ruseasca. Asta deși UE și Romania au inchis site-urile rusești. Fii la curent…

- Romania "trebuie sa reintre in formatul de negociere pentru problema transnistreana", iar veteranii din razboiul de pe Nistru "trebuie recunoscuti ca veterani ai Armatei romane", a declarat senatorul AUR Claudiu Tarziu, presedintele Comisiei pentru romanii de pretutindeni, miercuri, la o dezbatere…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania solicita in continuare implicarea autoritatilor romane, deoarece partea Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Un incident a avut loc, sambata seara, in timpul manifestatiei din fata Ambasadei Rusiei la Bucuresti, presedintele asociatiei "Coruptia ucide", Florin Badita-Nistor, aruncand cu vopsea rosie pe un portret al presedintelui rus, Vladimir Putin, expus pe panoul informativ de pe gardul misiunii diplomatice.…

- Premierul Ciuca a transmis joi ca Guvernul respinge cu fermitate orice încercare de intimidare a jurnaliștilor, dupa ce AUR a lansat miercuri, pe pagina oficiala de Facebook, o lista neagra deschisa a presei din România. Premierul Nicolae Ciuca considera de neacceptat ca în spațiul…