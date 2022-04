Stiri pe aceeasi tema

Creatii semnate de artistul abstract Francis Hines, cunoscut pentru proiecte de ''impachetare'' a picturilor si cladirilor, si care au fost descoperite intr-un sopron abandonat din statul american Connecticut, s-au dovedit a valora milioane de dolari si vor fi vandute la licitatie, scrie The Guardian.

O noua expozitie inaugurata la muzeul Prado din Madrid le va permite vizitatorilor sa inhaleze aromele a zece elemente din tabloul ''The Sense of Smell'', realizat de Peter Paul Rubens si de Jan Brueghel cel Batran, potrivit editiei online a The Guardian.

Trupele rusesti vor sa captureze regiunea Donbas si sudul Ucrainei, a declarat presedintele ucrainean Volodimir Selebzki, in obisnuitul sau mesaj transmis noaptea, conform The Guardian. Zelenski a afirmat ca trupele ucrainene au recastigat controlul in zone din Kiev si Cernigau.

O fotografie cu regina Elisabeta a II-a in tinerete se va afla pe coperta editiei britanice a revistei Vogue din aprilie, in semn de omagiu adus de revista de moda suveranei britanice cu ocazia Jubileului de Platina, relateaza Reuters.

Oficialii israelieni nu au dorit ca serviciile de informații ucrainene sa poata asculta telefoanele mobile rusești, relateaza The Guardian intr-o ancheta.

Armata ucraineana sustine, intr-un raport dat publicitatii marti dimineata, ca fortele ruse mai au munitie si mancare pentru cel mult trei zile, informeaza The Guardian.

Ministerul Apararii din Regatul Unit a transmis ca fortele rusesti din Ucraina au facut "avansuri terestre minime" pe durata weekend-ului si, cel mai probabil, nu si-au atins obiectivele, potrivit The Guardian.

Brittney Griner, dubla campioana olimpica la baschet, a fost retinuta de autoritatile vamale din Rusia dupa ce in bagajele sale s-a descoperit ulei de hasis in cartuse de vaporizator, la un aeroport din apropiere de Moscova, relateaza The Guardian.