Stiri pe aceeasi tema

- Trei noi fotografii ale ducesei de Cambridge au fost publicate pentru a marca cea de-a 40-a aniversare a acesteia, care are loc duminica, scrie BBC. Portretele, realizate de fotograful de moda Paolo Roversi, o arata purtand diferite rochii Alexander McQueen.

- Trei noi fotografii ale ducesei de Cambridge au fost publicate pentru a marca cea de-a 40-a aniversare a acesteia, care are loc duminica, scrie BBC. Portretele, realizate de fotograful de moda Paolo Roversi, o arata pe aceasta purtand diferite rochii Alexander McQueen.Acestea vor fi…

- Kate Middleton, ducesa de Cambridge, implinește duminica 40 de ani. Cu aceasta ocazie cu care au fost publicate trei portrete facute de fotograful de moda Paolo Roversi, in care Kate Middleton poarta rochii marca Alexander McQueen. Celebrul fotograf, care a mai lucrat cu Naomi Campbell și Kate Moss,…

- Ducesa de Cambridge împlinește duminica 40 de ani, ocazie cu care au fost publicate trei portrete facute de fotograful de moda Paolo Roversi, în care Kate Middleton poarta rochii marca Alexander McQueen.Celebrul fotograf, care a mai lucrat cu Naomi Campbell și Kate Moss, a descris…

- Anul trecut, Ducesa de Cambridge a aparut din nou in mai multe randuri cu ținute deja purtate la evenimentele oficiale. Ea și-ar fi injumatațit valoarea garderobei, a dezvaluit Daily Mail. O rochie tartan Emilia Wickstead, un blazer verde pin și o haina lunga bej Massimo Dutti … Acestea sunt hainele...…

- Ducesa de Cambridge a cantat la pian pentru prima data in public, acompaniindu-l pe Tom Walker pentru o interpretare emotionanta in concertul „Together at Christmas” organizat la Westminster Abbey si transmis vineri seara de ITV. Pentru ducesa a fost un moment dificil pentru ca este cunoscut faptul…

- Multe persoane nu cred ca Regina Elisabeta ar putea sa aiba aceleași dorințe ca toata lumea de Craciun. Kate Middleton a vrut sa o impresioneze pe bunica soțului sau, așa ca a luat o decizie drastica. Suverana a fost uluita de gestul frumos pe care l-a facut Ducesa de Cambridge. Cum a impresionat-o…

- Ducii de Cambridge au oferit concertul lor de Craciun postului ITV, si nu corporatiei BBC, dupa o disputa cu aceasta din cauza unui documentar, scrie The Sun. Cuplul regal a fost nemultumit, aparent, de noul documentar BBC despre relatiei familiei regale cu presa, informeaza News.ro. Concertul…