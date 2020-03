Portrete de preoti dobrogeni: Preotul Leonida Chirita (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Delegatiei PSD din Parlamentul European, Dan Nica, a declarat ca judetul Galati este considerat de Comisia Europeana ca fiind zona de investitii prioritare din Fondul pentru Tranzitie Echitabila, conform analizei preliminare a Comisiei privind regiunile eligibile, se arata intr-un comunicat…

- Doua cutremure s-au produs duminica, in Romania. Primul seism a avut loc la ora 00:53, in zona seismica Vrancea, judetul Prahova. Potrivit Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, cutremurul cu magnitudinea de 3,4 grade pe scara Richter, s-a produs la adancimea de 139…

- Peste trei sferturi din tara se afla sub avertizare Cod galben de intensificari ale vantului, ninsori si viscol pana maine dimineata, reiese din prognoza publicata de Administratia Nationala de Meteorologie. Printre cele 36 de județe afectate de avertizarea Cod galben se afla și județul Gorj alaturi…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o atentionare Cod galben de intensificari ale vantului, valabila pana joi seara in 25 de judete.Judetele vizate de noua atentionare sunt: Suceava, Iasi, Neamt, Bacau, Vaslui, Alba, Arges, Braila, Botosani, Brasov, Buzau, Caras-Severin,…

- Autoritatile au reusit sa blocheze descarcarea a doua camioane pline cu deseuri periculoase intr-un depozit ecologic de deseuri municipale din judetul Prahova, a declarat, vineri, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe. "La vizita de ieri (joi, 16 ianuarie 2020, n.r.), cateva momente…

- In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitații economice, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalitații Economice, impreuna cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bolintin-Vale, efectueaza peste 100 de percheziții, in 25 de județe și in București,…

- Conventia Nationala PLUS se desfasoara sambata si duminica, urmand sa fie votati presedintele si coordonatorii regionali. De asemenea, vor fi votati membrii Comisiei de Cenzori, scrie News.ro. Atributiile cordonatorilor regionali sunt, conform Statutului partidului, asigurarea colaborarii…