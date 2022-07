Portret robot al viitorului Președinte al României Au mai ramas mai puțin de doi ani pana la urmatoarele alegeri prezidențiale, iar societatea romaneasca incepe sa vibreze in perspectiva acestui eveniment politic esențial pentru Romania. Anul electoral 2024 va fi unul special din mai multe motive, totuși putem nota o premiera pentru Romania și anume aceea ca in acel an, vor fi in […] The post Portret robot al viitorului Președinte al Romaniei first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara si presedinte al USR Timis, Dominic Fritz, anunta pe pagina sa de Facebook, ca il sustine pe deputatul de Timis Catalin Drula pentru a conduce USR, in calitate de presedinte. ”Votez Catalin Drula nu pentru USR, ci pentru Romania”, a precizat Fritz. Fii la curent…

- TRANSAVIA, liderul pieței de carne de pui din Romania, investește masiv in energie regenerabila și in cogenerare pentru a ajunge sa iși acopere aproape in integralitate necesarul de energie. Doar in acest an, prin proiectele deja demarate, TRANSAVIA intenționeaza sa amplaseze peste 22.000 de panouri…

- In perioada 3-6 iulie 2022, la invitația Agenției Naționale pentru Reglementare in Energetica a Republicii Moldova, o delegație oficiala a Autoritații Naționale de Reglementare in Domeniul Energiei din Rominia, condusa de Dumitru Chirița, Președinte, se afla intr-o vizita de lucru la Chișinau, transmite…

- Laura Codruța Koveși va fi viitorul președinte al Romaniei și va candida din partea REPER, spune publicistul și scriitorul Ion Cristoiu, in emisiunea realizata de Marius Tuca live la Gandul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Clienții de asigurari au beneficiat de peste 446 de milioane de euro pana in prezent NN Asigurari de Viața, liderul pieței de asigurari de viața, a incheiat primii 25 de ani de activitate in Romania cu o amprenta semnificativa in societate și in economia locala. Din iulie 1997, NN susține clienții sa…

- Controversatul Tudor Chirila șterge pe jos cu Klaus Iohannis, pe care l-a susținut la prezidențiale. Iohannis, care l-a chemat la sfatuiri, de mai multe ori, pe cantareț, este numit "ticalos fara scrupule". Supararea lui Chirila, transformat in "expert" in drept, pleaca de la modificarea legilor siguranței…

- Fostul președinte al PNL Valeriu Stoica i-a criticat pe liberali chiar de ziua lor, spunand ca „noi sarbatorim capacitatea vizionara a lui Ion C. Bratianu, in timp ce oamenii politici romani sunt o adunare de nevazatori”. Dupa discursul lui Crin Antonescu, la aniversarea a 147 de ani de la inființarea…

- Avocatul Teodor Matei a fost ales in funcția de președinte al filialei Suceava a Uniunii Naționale a Practicienilor in Insolvența din Romania (UNPIR). Ședința a avut loc in cursul saptamanii trecute, iar cu aceasta ocazie a fost ales și Consiliul de Conducere din care fac parte noul președinte al ...