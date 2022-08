Luminita Gradinariu a fost profesor de chimie, timp de 42 de ani, la Colegiul National „Mihai Eminescu". Un chip bland, care pastreaza cu sine o voce duioasa, cu inflexiuni perfecte, care determina interlocutorii sa o asculte cu atentie. Desi pare ca dorinta de a fi profesor a existat mereu in gandurile sale, aceasta spune despre sine ca nu si-a dorit sa urmeze cariera didactica. „Eu nu am vrut sa fiu profesoara, nu mi-am dorit deloc, am fost eleva la Racovita 11 ani, din clasa a II-a pana in a XII-a si in general am avut repulsie fata de locul respectiv, dar am dus o viata de incarcatura culturala.…