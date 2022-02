Portret Monica Mihaela Cojocaru: „Muzica folk este o stare!“

Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in lumea muzicii romanești! Din nefericire, inca un nume greu s-a stins din viața atunci cand nimeni nu s-ar fi așteptat. Artistul de renume era cunoscut drept ”luceafarul folclorului romanesc”. Fanii sunt in continuare in stare de șoc.

- De trei saptamani, acesta este izolat și inca nerefacut, dupa ce virusul i-a atacat plamanii, in proporție de 15 la suta. A fost externat, dar se trateaza acasa.Acesta a luat virusul din familie, dupa ce atat soția sa, Cristina, cat și Petra, fetița lor, s-au infectat cu Covid. Cele doua au avut insa…

- Dupa o serie de lansari care le-a avut inclusiv featuring-ul recent cu Cristian Porcari care au inregistrat mai mult de 200k vizualizari la piesa “O straina”, Elegvnce incepe anul cu un videoclip și piesa neobișnuita pentru industria moldava de muzica dar care se pare sa aiba succes datorita calitații…

- Imagini accident grav la intrarea in Baia Mare. Un copil de 1 an in stare grava. Doua mașini facute praf. video+foto In aceasta seara, in jurul orei 18.00, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 despre faptul ca pe D.N. 1C a avut loc un eveniment rutier soldat cu vatamarea…

- Președintele american Joe Biden a declarat duminica, 12 noiembrie, stare de dezastru federal major in Kentucky, dupa ce un roi de tornade devastatoare a lovit statul vineri, deschizand calea pentru ajutor federal suplimentar, a declarat Casa Alba intr-un comunicat. Ajutorul federal va fi acordat persoanelor…

- Iubim Romania pentru ca suntem romani, dar sunt alții care aleg sa iubeasca Romania și sa o numeasca „acasa”. Pentru ca a fi roman nu este o chestiune de „sange”, ci este „o stare de spirit”, spun tinerii arabi medici, asistenți sociali, antreprenori, stabiliți in țara noastra, conform Mediafax.…

- Melomanii timișoreni sunt așteptați la o seara de jazz cu studentele Facultații de Muzica și Teatru, Marcela Iovi și Andreea Vlas, care vor fi acompaniate de Toni Kuhn la claviaturi, Johnny Bota bass și Feri Szekeres baterie, in cadrul evenimentului Student Jazz Performance care va avea loc joi, 2 decembrie,…