Stiri pe aceeasi tema

- Meteoritii au devenit obiecte atat de apreciate de colectionari, incat cusca darapanata a unui caine care a supravietuit dupa ce a fost lovita de o roca venita din spatiul indepartat ar putea fi vanduta cu 300.000 de dolari la o licitatie organizata de casa Christie's la New York, iar un fragment…

- Faimoasa „Le Violon d'Ingres” a lui Man Ray este pe cale sa intre in istorie ca fiind cea mai scumpa fotografie vanduta vreodata la licitație, scrie CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Documentația slaba facuta pe baza unui studiu de fezabilitate de acum 14 ani ar putea sa duca la suspendarea celei mai mari licitații lansate vreodata in Romania. Unul dintre drumarii interesați de construirea celor 37 de kilometri de șosea rapida dintre Cornetu și Tigveni, parte din Autostrada Sibiu-Pitești,…

- O scrisoare care poarta semnatura reginei Maria Stuart a Scotiei (1542-1587) a fost vanduta la licitatie pentru suma de 32.500 de lire sterline (43.825 de dolari), informeaza DPA. Casa de licitatii Lyon & Turnbull a declarat ca documentul, scris in limba franceza, a suscitat un interes…

- Meta Platforms Inc., compania mama a Facebook, a publicat rezultate trimestriale sub asteptari astfel ca averea fondatorului Mark Zuckerberg s a redus joi, 3 februarie, cu 31 de miliarde de dolari, una dintre cele mai mari scaderi inregistrate vreodata intr o singura zi, transmite Bloomberg.Joi in jurul…

- Cheia de la celula in care legendarul presedinte sud-african Nelson Mandela a fost incarcerat, la inchisoarea de pe Robben Island, nu va mai fi vanduta la o licitatie ce urma sa aiba loc luna aceasta la New York si va fi returnata Africii de Sud, a informat guvernul sud-african citat de EFE.…

- Puțini știu dar in jurul Capitalei exista o centura de fortificații realizata sub comanda Regelui Carol I pentru a proteja Capitala de un eventual razboi cu rușii, mai exact cu Imperiul Țarist. Constructia centurii de fortificatii a Bucurestiului a presupus un efort colosal, atat in ceea ce priveste…

- Suma platita la prima licitatie a anului la piata de peste Toyusu a scazut pentru al treilea an consecutiv, cererea fiind in continuare afectata de pandemie.Valoarea de 16,9 milioane de yeni platita miercuri de un patron de restaurant si de un angrosist pentru un ton rosu urias s-a situat mult sub recordul…