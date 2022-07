Republicana Liz Cheney, care investigeaza modul in care Donald Trump a incercat sa declare nul rezultatul alegerilor din anul 2020, nu a exclus posibilitatea de a candida impotriva fostului presedinte american in alegerile prezidentiale din 2024, relateaza AFP. „Lucrul cel mai important este de a proteja tara de Donald Trump”, a declarat Cheney, in timpul unui interviu transmis, duminica, pe postul ABC, informand ca „va lua o decizie asupra (alegerilor din) 2024 putin mai tarziu”. Liz Cheney co-prezideaza comisia parlamentara de investigare si il invinovateste pe Trump ca s-a aflat in centrul…