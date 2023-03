Stiri pe aceeasi tema

- Reale Mutua Fenera Chieri – CSM Lugoj este finala din acest an a Challenge Cup, volei feminin. Prima mansa se joaca miercuri de la ora 21 (ora Romaniei) la Torino, iar partida decisiva la Timisoara, pe 22 martie. Ambele echipe sunt pe locul 5 in campionatele tarii lor si vor sa isi treaca in cont ...…

- Trei copii și un barbat au fost raniți, sambata seara, dupa ce camioneta in care se aflau a fost lovita de o mașina, in Timișoara. Ambele vehicule au fost proiectate, in urma impactului, in alte autoturisme parcate.

- 34% din numarul total al rezervarilor din luna septembrie s-au realizat la cazari din marile orașe, romanii orientandu-se catre city-break-uri in țara. Cele mai cautate orașe sunt Brașov, București, Predeal, Sibiu, Cluj-Napoca, Oradea, Sovata, Sinaia, Timișoara și Poiana Brașov. Dupa un sezon estival…

- Romanii din patru orașe ale țarii vor putea beneficia de zbor direct catre litoralul romanesc, incepand din aceasta vara. Timpul petrecut pe drum se reduce semnificativ. Zborurile spre litoral vor decola in zilele de joi si duminica de la Timisoara si Cluj-Napoca si o data pe saptamana de la Suceava…

- Turul I din Cupa Romaniei de handbal programeaza un meci pe teren propriu pentru echipa banateana. Alb-violeții vor fi gazde pentru CSM Bacau, miercuri, 15 februarie, la ora 17.00, la sala Constantin Jude. Primul tur al Cupei Romaniei se disputa in manșa unica. Ambele echipe vin dupa victorii in campionat:…

- Zona Metropolitana Cluj a depașit, in ceea ce privește Produsul Intern Brut, zone metropolitane din jurul altor orașe similare din țari estice. Economistul Radu Nechita explica de ce clujenilor nu li se pare ca ar trai mai bine.

- Desley Ubbink, mijlocașul de 29 de ani, de la UTA, a explicat pentru Libertatea ce-i place in țara in care lucreaza, de la oameni la locuri și la prețurile mult mai prietenoase decat in locurile nataleDesley Ubbink este mijlocaș central olandez al celor de la UTA. Este din iulie 2021 in Romania, la…

- Primele doua autobuze Karsan, fabricate in Turcia, au ajuns la Timișoara in a doua zi de Craciun, iar alte doua sunt pe drum și sunt așteptate sa ajunga in cateva zile. In total, turcii vor livra 44 de vehicule.