- Simona Halep a postat pe Instagram o imagine care a devenit rapid virala, culegand numeroase apreciere si comentarii de la fanii constantencei. Campioana Simona Halep o iubeste nespus pe nepotica sa, fiica fratelui jucatoarei de tenis, Nicolae. Simona nu pierde niciun prilej in a si arata dragostea…

- Dorian Popa este unul dintre cei mai celebri și apreciați artiști din showbiz-ul romanesc. Acesta iși surprinde fanii de cate ori are ocazia cu imaginile sale, alaturi de animalul de companie (cațelul Cheluțu) și iubita lui Babs.

- Natalia Sofia este fiica Biancai Dragușanu și a lui Victor Slav. Micuța are varsta de patru ani și iși petrece timpul atat la mama, cat și la tata. Deseori, aceasta este ingrijita de bunica sa, mama Biancai, care locuiește la Deva. Iata cum arata și cat a crescut micuța Sofia

- O familie din Adelaide, Australia de Sud, a gasit o „decorațiune” ieșita din comun in bradul lor de Craciun. Un koala aventuros a intrat in casa și s-a cuibarit in pomul festiv. Intimplarea s-a petrecut miercuri, iar animalul a fost mutat intr-o locație mai potrivita cu ajutorul unei organizații de…

- In familia Gabrielei Cristea este mare veselie! Asta pentru ca astazi, de Sfinții Mihail și Gavril, frumoasa prezentatoare de televiziune iși serbeaza ziua onomastica. Și cum altfel daca nu alaturi de soțul și de fiicele ei?! Inca de la primele ore, Tavi Clonda a avut grija sa-i aduca zambetul pe buze…

- Vaticanul va inaugura bradul si ieslea de Craciun, ce va fi realizata anul acesta din ceramica de Abruzzo, in contextul unor masuri sanitare stricte pentru a evita contagierile in plina pandemie de coronavirus, in data de 11 decembrie in Piata Sfantul Petru, pentru a respecta astfel traditiile, relateaza…

- Astazi este o zi importanta pentru Gabriela Cristea. Prezentatoarea TV iși sarbatorește ziua de naștere, iar inca de la primele ore ale dimineții, Tavi Clonda a surprins-o cu o declarație de iubire!