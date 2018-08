Stiri pe aceeasi tema

- De cand a fost investit in funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii, Donald Trump a avut cu greu timp de soția și familia sa. In weekendul ce a trecut, acesta și-a luat revanșa, plecand cu soția sa, Melania, intr-o scurta escapada in New Jersey. Au petrecut un weekend in doi! Paparazzi i-au…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a cerut consilierului sau pentru securitate nationala, John Bolton, sa il invite la Washington pe presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a anuntat joi purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, intr-un mesaj postat pe reteaua Twitter.

- La intalnirea dintre Donald Trump si Vladimir Putin a fost prezenta si Prima Doamna a SUA, care a ales sa se faca remarcata la aceasta ocazie si printr-o tinuta de bun gust. Melania Trump a purtat un...

- Melania Trump a transmis un mesaj dupa intalnirea cu regina Elisabeta a II-a. Prima Doamna a SUA a scris, pe Twitter, ca a fost o onoare sa o cunoasca pe regina.Intr-un mesaj pe Twitter, sotia presedintelui american Donald Trump a declarat ca „i-a placut mult vizita si compania” monarhului britanic,…

- Jurnaliștii americani de la NBC News verea caștigata de Melania Trump de pe urma unor poze, de cand a devenit Prima Doamna a SUA. Jurnaliștii americani scriu ca soția președintelui american Donald Trump s-a imbogațit de pe urma unor fotografii aparținand unei agenții foto și care au fost distribuite…

- Zilele trecute, Jim Carrey a lansat un atac la Melania Trump, dupa ce aceasta a facut o gafa vestimentara, iar sotul ei a sustinut-o printr-un mesaj postat pe Twitter. Acum, actorul il pune la zid si pe Presedintele Statelor Unite! Ura pe care comediantul Jim Carrey i-o poarta familiei Trump capata…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, s-a prezentat vreme indelungata drept un expert in negocieri, invocand experienta pe care o are in afaceri si rezultatele obtinute. Insa criticii sai spun ca dibacia lui lasa de dorit atunci cand vine vorba de diplomatie. Iar deciziile luate de liderul Casei…