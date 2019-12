Stiri pe aceeasi tema

- Solistul si actorul american Marty Cintron, devenit celebru in anii '90 dupa ce a fondat trupa No Mercy, va sustine un concert in municipiul Arad, in noaptea de Revelion, urmand sa interpreteze cele mai cunoscute piese ale formatiei. Primaria Arad a anuntat, marti, ca la petrecerea publica dintre…

- Surpriza pentru fanii Carla’s Dreams. Solistul trupei a fost dat de gol de jurnaliștii din Rusia, care l-au surprins fara masca, l-au fotografiat și au publicat pozele pe internet. Alaturi de Andrei Țaruș se mai aflau in acel moment Emanuel Masson, chitaristul grupului, Octav Capota, muzicianul proiectului…

- Formația „Fetițele power puff“ de la Clubul Copiilor Adjud au obținut locul I la cea de-a VIII-a ediție a Concursului Național de Dans „Ritm și Armonie“. Competiția s-a desfașurat sambata, 9 noiembrie, la Colegiul Național „Emil Racovița“ din Iași. Sub atenta indrumare a profesoarei Casyana Paruba,…

- Formația timișoreana dordeduh a susținut un concert aniversar, care a marcat zece ani de existența a trupei, evenimentul desfașurat sambata seara, in București, avand parte de un succes deosebit in randul amatorilor de rock. Alaturi de membrii formației, la acest concert memorabil s-au aflat și cațiva…

- In noaptea de 11 spre 12 octombrie , in intervalul orar 21.00 – 24.00, efective din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau au organizat si executat o razie pe linia prevenirii si combaterii faptelor comise cu violenta, a actelor de tulburare a ordinii si linistii publice in zona localurilor…

- Consiliul Județean Vrancea a anunțat ca Bazinul de Inot din Focșani va fi inchis pentru utilizatori, deoarece aici vor avea loc antrenamente ale echipei naționale de polo a Romaniei in vederea susținerii meciul de polo Romania – Germania, din tur din barajul de calificare la Campionatul European de…