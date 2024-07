Stiri pe aceeasi tema

- Vacanța mare a elevilor se scurteaza. Copiii se vor intoarce la școala in aproximativ șapte saptamani, la data de 9 septembrie 2024. Anul școlar 2024-2025 este pe cale sa inceapa, iar structura acestuia este similara cu cea a anului anterior. Structura anului școlar 2024 – 2025 este organizata…

- Potrivit unei comunicari a Ministerului Educației, bazata pe informații provenite de la Inspectoratul Școlar Județean Argeș, numarul total de copii care vor fi inscriși in clasa pregatitoare in anul școlar 2024-2025, in Argeș, este de 4.992, in scadere cu 274 de copii fața de anul trecut. In pofida…

- Evaluarea Naționala la clasa a IV-a 2024. Luni, elevii susțin proba la Limba romana Elevii claselor a IV-a susțin luni prima proba, la Limba romana, de la Evaluarea Naționala 2024. Durata alocata rezolvarii este de o ora. „Probele au o structura si caracteristici de evaluare similare celor administrate…

- Peste o luna de zile elevii intra in vacanța de vara. Pauza mult așteptata de peste an, nu doar pentru elevi ci și pentru parinți și cadre didactice. Structura anului școlar difera in funcție de clasa și tipul de invațamant, astfel incat unii dintre elevi raman in vacanța mai repede, iar alții mai tarziu…

- Miercuri, in 8 mai, elevii revin in salile de clasa dupa vacanța de Paște in care au intrat pe data de 27 aprilie. Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, modulul V al anului școlar incepe miercuri și se termina pe data de 21 iunie.Amintim faptul ca pentru clasele a XII-a, a XIII-a seral…

