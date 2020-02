Portofoliul de birouri sustenabile dezvoltat de Skanska va ajunge la aproape 1 milion metri patrati in 2020

Stiri pe aceeasi tema

- Stocul de spatii industriale si logistice din Romania a ajuns la 4,6 milioane de metri patrați, in creștere cu aproximativ 10% comparativ cu anul precedent. Aproape 9% din stocul total a fost livrat doar in 2019, iar piața are potențialul sa se dubleze, la 8 milioane de metri patrați, in urmatorii ani,…

- Dezvoltatorii imobiliari au livrat pe parcursul anului 2019 spatii noi de birouri, centre comerciale și parcuri logistice cu o suprafața cumulata de peste 1 milion de metri patrați, cele mai active segmente fiind cele de birouri și logistica, potrivit unei analize a companiei de consultanta imobiliara…

- Analiza: Cea mai mare cerere pentru birouri la nivel national a venit din sectorul IT&C, acoperind aproape 40% din inchirieri in 2019. In Bucuresti s-au inchiriat cele mai multe spații Companiile au inchiriat in Bucuresti, pe parcursul anului trecut, aproape 390.000 metri patrati de spatii de birouri,…

- Companiile au inchiriat anul trecut in Bucuresti aproape 390.000 metri patrati de spatii de birouri, cererea totala consemnand cel mai ridicat nivel din ultimii 9 ani, iar, fata de 2018, cererea totala din Bucuresti a crescut cu 16%, potrivit datelor transmise joi de firma de consultanta JLL.

- AFI Europe s-a inteles cu NEPI Rockcastle pentru achizitia a unui numar de trei cladiri de spatii de birouri din Capitala: Floreasca Business Park, The Lakeview si Victoriei Office, precum si a proiectului City Business Centre din Timisoara, in cadrul...

- Stocul de birouri moderne din marile centre regionale ale Romaniei – Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Brasov – va atinge pragul de 1 milion de metri patrati in 2020, cu o intarziere de aproape un an fata de estimarile initiale, potrivit unui raport transmis joi de firma de consultanta imobiliara Cushman…

- Skanska a inchiriat catre Societe Generale European Business Services o suprafata de 10.500 de metri patrati de spatii de birouri si 57 de locuri de parcare in a treia cladire a proiectului Campus 6 din Bucuresti. Recent, aproape 2.000 de angajati ai...

- Structura pe segmente de piata arata ca, din stocul total, 4,2 milioane de metri patrati reprezinta parcuri industriale si de logistica, 3,9 milioane de metri patrati sunt cladiri de birouri (in Bucuresti si urmatoarele 4 piete secundare), iar restul de 3,27 milioane de metri patrati sunt scheme de…