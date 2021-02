Portofelul rece sau cum sa iti protejezi cat mai bine banii Portofelul rece (cold wallet) este de fapt denumirea "mot a mot" pentru portofelul electronic, dar i se spune asa pentru ca acesta nu este conectat la nici o sursa de internet.



Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii Banii tai, cum sa iti feresti investitiile si economiile de hackeri.



In general, acesta este o sursa de stocare precum un stick sau flash drive si se foloseste pentru a-ti pastra valutele si criptomonedele.



Economiile tale digitale sunt foarte bine pastrate pe astfel de unitati de stocare, tocmai prin faptul ca hackerii nu pot ajunge la ele pentru ca… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

