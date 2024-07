Portofelul digital nu va fi obligatoriu în UE Uniunea Europeana se pregatește sa lanseze portofelul digital, cu ajutorul caruia cetațenii vor putea sa iși confirme identitatea mult mai simplu, direct cu ajutorul telefonului mobil. Alin Mituța, europarlamentar, spune ca „e un avans major pentru noi ca societate”. Funcționalitatea și utilitatea portofelului digital La fel cum sunt folosite aplicațiile de carduri digitale bancare sau de carduri digitale de fidelizare la anumiți comercianți, smartphone-urile vor putea garanta legitimarea corecta a utilizatorilor in relația cu autoritațile și nu numai. Folosirea acestui instrument nu va fi insa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

