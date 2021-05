Stiri pe aceeasi tema

Jandarmii dambovițeni, sprijiniți de jandarmii de la Gruparea Mobila Ploiesti, vineri, 7 mai a.c.,vor asigura ordinea si siguranta publica in judetul Dambovita, urmand sa fie prezenți in zonele unde se vor desfasura manifestari religioase

Jandarmii dambovițeni au dat dovada de mobilizare exemplara pentru semenii aflați in suferința, oamenii bleu-jandarm sunt alaturi de cetațeni in aceste momente delicate nu doar prin masurile de ordine și siguranța publica ci și prin altfel de gesturi

Braconier prins de jandarmii dambovițeni, un tanar care intenționa sa vaneze iepuri intr-o padure din comuna dambovițeana Matasaru

Jandarmii dambovițeni au adus bucuria pe chipul copiilor de la Fundația "House of Angels", care au vizitat sediul Jandarmeriei Dambovița , in pragul sarbatoririi Zilei Armei

Jandarmii dambovițeni au executat zilnic misiuni de verificare a respectarii masurilor adoptate de autoritati in contextul pandemiei de Covid-19

Produse contrafacute vandute prin piețele din Targoviște.Jandarmii dambovițeni in timp ce actionau pentru prevenirea faptelor antisociale au depistat, in zona unor piețe din municipiul Targoviște, doua persoane care abordau trecatorii pentru a le oferi spre vanzare produse contrafacute

Majorat in aer liber oprit de jandarmii dambovițeni. Peste 30 de tineri care sarbatoreau un majorat au fost depistați de jandarmi, aseara, 25 martie, in spatele unor blocuri din zona centrala a municipiului Targoviște

Jandarmii vor fi prezenti in zona imediata si apropiata locurilor de desfasurare a partidelor de fotbal pentru prevenirea si combaterea faptelor care pot conduce la tulburarea ordinii publice inainte, pe timpul si dupa terminarea meciurilor, chiar daca acestea se vor desfașura fara spectatori, in contextul…