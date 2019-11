Portocalele, fructele care ne mentin inima sanatoasa Portocalele sunt fructe exotice cu numeroase beneficii pentru intreg organismul, dar pot fi folosite si in mastile de fata, deoarece au in compozitie substante cu puternice efecte antiimbatranire. Sarace in calorii, dar pline de nutrienti, portocalele contribuie la intarirea sistemului imunitar si previn aparitia ridurilor. O singura portocala are in compozitie nu mai putin de 170 de substante fitochimice si peste 60 de flavonoide, compusi despre care studiile afirma ca au reale efecte antiinfla ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deși dulciurile par a fi principalul vinovat pentru apariția problemelor dentare, o mulțime de alte alimente sau bauturi pe care le consumam zilnic pot fi daunatoare danturii fara a fi conștienți macar de acest lucru. Dr. Mihaela Dan, specialist ortodont in cadrul Clinicii Orto-Implant Expert, ne explica…

- Colesterolul este o grasime. Una speciala pentru noi, oamenii. Din aceasta cauza, natura a creat mecanisme sa o producem, in cazul in care nu o gasim in alimentație. Colesterolul intra in compoziția mem...

- Șeful secției de Cardiologie 2, Dragoș Vinereanu, din cadrul Spitalului Universitar de Urgența București, spune ca in prezent sunt „oameni sub 40 de ani, chiar sub 30 de ani cu infarct miocardic acut” și atrage antenția asupra factorilor de risc, transmite Mediafax.Potrivit datelor ultimului…

- Colesterolul este o grasime. Una speciala pentru noi, oamenii. Din aceasta cauza, natura a creat mecanisme sa o producem, in cazul in care nu o gasim in alimentație. Colesterolul intra in compoziția...

- Presedintele ANPC, Horia Constantinescu a explicat, intr-un interviu acordat DC News, de ce merele din hypermarket, aduse din strainatate, arata impecabil si nu se strica. "Daca pe vremuri marul proaspat...

- Un numar de 24 de persoane au fost conduse la audieri in urma unor perchezitii efectuate, marti, de catre politistii antidrog si procurorii DIICOT la persoane banuite de trafic si consum de droguri. Perchezitiile au avut loc in judetele Olt si Teleorman, la locuintele a cinci persoane banuite…

- Sfatul revizuit al Heart Foundation pentru o alimentație sanatoasa spune ca produsele lactate cu conținut mare de grasime nu vor crește riscul de boli cardiace sau accident vascular cerebral, însa carnea roșie ar trebui sa fie limitata la trei mese pe

- Sfatul revizuit al Heart Foundation pentru o alimentație sanatoasa spune ca produsele lactate cu conținut mare de grasime nu vor crește riscul de boli cardiace sau accident vascular cerebral, insa carnea roșie ar trebui sa fie limitata la trei mese pe saptamana. Experții spun ca putem consuma grasimi,…