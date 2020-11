Universitatea egipteana din orașul Tanta a gasit in portocale un agent antiviral. Atenția oamenilor de știința a fost atrasa de bioflavanoidul hesperidin, care, potrivit experților, este potrivit pentru prevenirea și tratamentul bolilor virale, inclusiv al noului coronavirus. Dupa cum noteaza ”Российская газета”, hesperidin se gasește in coaja de citrice, in principal de portocale, scrie meddaily.