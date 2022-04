Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Blaj cumpara materiale didactice pentru doua școli din municipiu: Licitația, lansata in SEAP Primaria Blaj cumpara materiale didactice pentru doua școli din municipiu: Licitația, lansata in SEAP La Blaj se achiziționeaza materiale didactice in cadrul proiectului ”Extindere, reabilitare și dotare…

- La relativ scurt timp dupa ce licitația pentru stabilirea constructorului pentru porțiunea lipsa din autostrada Lugoj – Deva, Compania de Drumuri a relansat procedura. Documentația aferenta licitației a fost trimisa spre verificare la Agenția Naționala pentru Achiziții Publice. Ministrul Transporturilor…

- Investiție anti-birocrație, la Sebeș. Serviciile de asistența sociala vor fi informatizate. Licitația, lansata in SEAP Primaria Sebeș cumpara un sistem informatic pentru managementul serviciilor de asistența sociala. Primaria Sebeș a lansat vineri, 11 martie, in Sistemul Electronic de Achiziții Publice…

- Dupa luni de zile de dispute, selecții inițiale și altele ulterioare, Compania Naționala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere a anunțat, joi seara, ca oferta tehnica depusa pentru proiectarea și execuția secțiunii E și finalizarea secțiunii D ale lotului 2 din autostrada Lugoj – Deva, cea cu…

- Beton gata de turnare pentru lucrari de intreținere pe drumurile din Blaj: Licitația, lansata in SEAP Beton gata de turnare pentru lucrari de intreținere pe drumurile din Blaj: Licitația, lansata in SEAP Primaria municipiului Blaj a lansat recent in Sistemul Electronic de Achiziții Publice o licitație…

- Școala Lucian Blaga din Ocna Mureș iși schimba fața: Licitația de peste 11 MILIOANE de lei, pentru reabilitare și modernizare, lansata in SEAP Școala Lucian Blaga din Ocna Mureș iși schimba fața: Licitația de peste 11 MILIOANE de lei, pentru reabilitare și modernizare, lansata in SEAP Primaria orașului…

- Licitația pentru inca doua loturi ale Autostrazii Moldova a fost publicata saptamana trecuta in Sistemul Electronic de Achiziții Publice, astfel ca toate cele patru porțiuni dintre Buzau și Focșani, in lungime totala de 82 de kilometri, sunt acum in procedura de achiziție pentru execuția lucrarilor.…

- Licitația pentru secțiunea de autostrada care lipsește intre Sibiu și Nadlac a fost deblocata dupa ce Curtea de Apel București a respins, marți, contestația constructorului grec Aktor. Astfel, Compania de Drumuri poate merge mai departe in procedura de licitație restransa cu cei șase candidați pentru…