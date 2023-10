Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de vineri, 20.10.2023, ora 21:00 pana sambata dimineața, tronsonul de Autostrada A1, situat intre km 441 – km 426 calea 2 (tronsonul dintre nodul rutier Traian Vuia și Margina) va fi inchis pentru efectuarea lucrarilor de reparație a parții carosabile, a covorului asfaltic situat pe breteaua…

- Un drum si asa foarte aglomerat va suferi lucrari de „cosmetizare” in urmatoarele zile. Incepand de vineri, 20.10.2023, ora 21:00 pana sambata dimineața, tronsonul de Autostrada A1, situat intre km 441 – km 426 calea 2 (tronsonul dintre nodul rutier Traian Vuia și Margina) va fi inchis pentru efectuarea…

- DRDP Timișoara anunța ca mai multe drumuri din zona de Vest a țarii se afla in șantier. In cursul acestei saptamani se lucreaza pe DN 68A Coșava – Coșevița (pana joi inclusiv). Toaletarile de arbori au fost amanate, mai noteaza DRDP Timișoara. Se mai lucreaza pe Autostrada A1 – intre nodurile…

- Circulație INCHISA pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, in noaptea de joi spre vineri: Se efectueaza lucrari de instalare și configurare de echipamente ITS Circulație INCHISA pe autostrada A1 Sebeș-Sibiu, in noaptea de joi spre vineri: Se efectueaza lucrari de instalare și configurare de echipamente ITS In…

- Temperaturile ridicate au scos romanii la scaldat, insa apele unor rauri din vestul țarii pot fi foarte periculoase. Astfel, doua persoane sunt cautate in acest moment de echipajele de urgența, dupa ce au disparut sub ape. Primul caz a fost semnalat pe raul Timiș, in zona localitații Șag. „Astazi, 20…

- Accident de circulație duminica seara, pe DN 68A, șoseaua care preia traficul de pe autostrada A1, intre județele Timiș și Hunedoara. Traficul și așa lent pe drumul național care ține locul unei bucați de autostrada a fost ingreunat astazi in urma coliziunii dintre o mașina și un TIR. Conform polițiștilor,…

- Banda 2 de pe autostrada A1 este inchisa la kilometrul 408+200, pe raza localitații Holdea, judetul Hunedoara, pe sensul de mers spre Deva. Conform DRDP Timisoara se executa lucrari de inlocuire a parapetului median. „Banda 2 este inchisa circulației rutiere pana aproximativ in jurul orei 16. Traficul…

- Incendiu puternic in noaptea de joi spre vineri, pe autostrada A1, in județul Timiș. Un autotren a fost distrus aproape complet dupan ce a fost cuprins de flacari, in zona localitații Traian Vuia. Din fericire, nimeni nu a fost ranit, insa traficul se va desfașura cu dificultate pana vineri dupa-amiaza.…