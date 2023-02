Portiță de scăpare. Sancțiuni mai blânde pentru concurența neloială încurajată de autorități Pentru a avea motivul legal de reducere consistenta a amenzilor acordate, de regula, multinaționalelor, Consiliul Concurenței vrea sa introduca la circumstanțe atenuante mai multe elemente. Printre acestea se numara și cazul in care comportamentul neloial a fost autorizat sau incurajat de autoritati publice ori de legislatia existenta. Totodata, reducerea amenzii se va aplica și atunci […] The post Portița de scapare. Sancțiuni mai blande pentru concurența neloiala incurajata de autoritați first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

