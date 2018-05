Porţie de adrenalină în farfurii: balutul i-a făcut pe chef Bontea şi Scărlătescu să părăsească platoul Personaje inedite, oameni condusi de o pasiune pentru bucatarie, reactii spumoase si preparate care s-au aflat in premiera pe masa jurizarii, toate acestea au stat printre ingredientele editiei ,,Chefi la cutite” de marti. Inca de la inceput, chefii au pariat ca seara va ascunde si marele castigator al sezonului 5, de aceea toate preparatele au fost degustate tinand cont de un standard cat mai inalt. Daca chef Bontea a jurizat doar mimand, chef Dumitrescu a fost nevoit sa poarte pe cap o palarie de comandant, iar provocarile juratilor au continuat in culise, spre deliciul celor din fata micilor… Citeste articolul mai departe pe apropo.ro…

Sursa articol si foto: apropo.ro

