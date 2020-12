Stiri pe aceeasi tema

- Dragorul maritim Locotenent Lupu Dinescu a revenit in portul Constanța dupa o misiune de peste 500 de mile marine. Misiunea care a ținut trei saptamani s-a desfașurat in Marea Neagra sub pavilion NATO, potrivit Mediafax. Dragorul maritim Locotenent Lupu Dinescu s-a intors miercuri, in portul…

- Stilul casual a marcat profund acest an. Și nu ne referim doar la salopete și pijamale. Printre articolele vestimentare pe care multe femei au inceput sa le aprecieze sunt pantalonii slouchy. Acest model a aparut, de fapt, pe podium la prezentarile de moda toamna/iarna 2020/21, aratandu-ne eleganța…

- Retelele de infractori cibernetici incearca sa profite de pandemie prin medicamente contrafacute, echipamente de protectie personala false, frauda si santaj online, a atras atentia joi Europol, potrivit DPA.

- Nelu Tataru a declarat, luni, ca un medicament “simplu” il tine sanatos, cu toate ca se plimba dintr-un focar intr-altul de la momentul izbucnirii pandemiei de COVID-19. Ministrul Sanatatii a precizat ca ia un paracetamol ori de cat ori care suspiciuni privind modul in care s-a protejat sau simte o…

- Austria a inregistrat joi un numar record de contaminari cu noul tip de coronavirus: 1.209, potrivit guvernului austriac, in timp ce aprobarea pentru masurile luate de autoritati a scazut considerabil in randul populatiei, informeaza AFP, citata de agerpres. Rata de infectare este mai mare toamna aceasta…

- Premierul Ludovic Orban a declarat marti ca viteza de implementare a masurilor aprobate de Guvern din Planul de relansare economica si investitii este una "multumitoare", in conditiile unei administratii care "nu-si asuma riscuri, nu are spirit antreprenorial si care foarte greu poate fi convinsa…

- Medicul Dorel Sandesc, presedintele Asociației de Anestezie și Terapie Intensiva, indeamna la respectarea regulilor de protecție impotriva infectarii cu COVID-19, precizand ca purtarea maștii de protecție poate feri o persoana de a face o forma grava a bolii. Dorel Sandesc, despre purtarea…

- Armata libaneza a anuntat vineri ca a gasit mai mult de o tona de dispozitive pirotehnice in portul din Beirut, la aproape 50 de zile de la dubla explozie mortala care a devastat capitala pe 4 august, provocant 190 de morti si 6.500 de raniti, potrivit L'Orient-Le Jour."In cadrul operatiunilor…