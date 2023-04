Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierea in clasa pregatitoare 2023-2024: modelul de cerere, publicat de Ministerul Educației. Detalii pentru parinți Inscrierea in clasa pregatitoare 2023-2024: Ministerul Educației a publicat modelul cererii de inscriere in clasa pregatitoare și transmite precizari pentru parinți. Cererile se transmit…

- Parintii trebuie sa o completeze din luna Mai – online sau la unitatea de invatamant la care solicita inscrierea copiilor. Cererea va fi disponibila in momentul inceperii procesului de inscriere. Felicia Deaconu explica: Prima etapa de inscriere in invațamantul primar pentru anul 2023-2024 se va desfașura…

- Situația statistica a rezultatelor obținute de catre elevii din clasa a VIII-a, din județul Maramureș, la simularea examenului de evaluare naționala din anul școlar 2022-2023, este urmatoarea: – limba și literatura romana: 3783 de elevi participanți (din totalul de 2997 elevi de clasa a VIII-a); 2849…

- In perioada 3 – 18 Mai 2023, Școala Gimnaziala „Teodor Murașanu” Turda da startul inscrierilor la clasa pregatitoare. Daca va doriți pentru copilul dumneavoastra o educație de excepție, conform standardelor europene, aflați ca Școala Gimnaziala „Teodor Murașanu” Turda este exact locul potrivit. De-a…

- Miercuri, 8 martie a avut loc prima ediție a evenimentului “Ziua porților deschise pentru viitorii economiști”, eveniment organizat de colectivul de cadre didactice ale Departamentului de Științe Economice și Fizica din cadrul Centrului Universitar Nord din Baia Mare. „Ne-am bucurat sa fim gazde pentru…

- Festivalul International de Teatru Reflex de la Sfantu Gheorghe, initiat in anul 2009, va fi reluat luna aceasta dupa o intrerupere de 5 ani, au anuntat, miercuri, organizatorii. Potrivit acestora, evenimentul se va desfasura in trei etape – in lunile martie, mai si octombrie si va cuprinde spectacole…

- Etapa a 27-a a SuperLigii de fotbal a debutat vineri, 24 februarie, cu jocurile: U Craiova 1948 – CS Mioveni 2-1 și UTA Arad – Farul Constanța 0-1 (FOTO, cu gazdele in echipament roșu). Sambata, 25 februarie, vor avea loc meciurile: Sepsi OSK Sfantu Gheorghe – AFC Hermannstadt (incepand cu ora 14:30),…

- Proiectul de buget al municipiului Sfantu Gheorghe pe anul 2023, estimat la minimum 250 milioane de lei, a fost supus dezbaterii publice pe site-ul Primariei. Locuitorii pot sa-si exprime opiniile si propunerile de modificare pana pe 24 ianuarie. Primarul municipiului, Antal Arpad, a declarat ca este…