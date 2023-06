Stiri pe aceeasi tema

- La Suceava a debutat Campania „Porți deschise in comunitate", eveniment organizat, in periada 15 mai – 15 iunie 2023, de Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava.Campania este organizata in contextul prevenirii instituționalizarii persoanelor ...

- Meteorologii anunța vreme calda și temperaturi in creștere. Cu toate acestea, primaria din Craiova iși face acum, inaintea verii, sanie. Au inceput pregatirile pentru targul de Craciun, iar primarul Lia Olguța Vasilescu a postat deja primele imagini cu decorațiunile de iarna.

- Celebrele done Bayraktar TB2 contractate de MApN vor ajunge la militarii romani incepand cu jumatatea anului viitor, iar pregatirea operatorilor Forțelor Terestre Romane va fi demarata in acest an, in Turcia.

- Slovacia a predat toate cele 13 avioane de lupta MiG-29 promise Ucrainei, a anuntat luni Ministerul Apararii de la Bratislava, transmit agentia slovaca TASR si Reuters, potrivit Agerpres.Primele patru avioane fusesera livrate luna trecuta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Porți deschise astazi la Prefectura Vrancea, cu ocazia Zilei Instituției Prefectului. Marcata in avans, dat fiind ca evenimentul este serbat in fiecare an pe 2 aprilie, Ziua Instituției Prefectului a insemnat porți deschise pentru cei care, in cațiva ani, „vor prelua ștafeta”. Este vorba despre copii,…

- Sub acest slogan coala Popular de Arte i Meserii Vespasian Lungu din Brila va organiza pân pe data de 26 mai o aciune prin care îi face cunoscut activitatea pe care o desfoar o prezentare a rolului de instituie public de cultur cu profil de învmânt artistic ocazie cu care elevii…

- Primele patru avioane de vanatoare de tip MIG-29 din Slovacia au ajuns deja in Ucraina, iar militarii ucraineni care au participat la un program de instruire in SUA, pentru utilizarea sistemelor Patriot, se pregatesc sa revina acasa. Intr-un anunț triumfal, Kievul a declarat ca trupele sale au traversat…

- Ucraina urmeaza sa primeasca primele avioane de lupta de la aliați. Polonia și Slovacia au anunțat ca vor oferi armatei ucrainene aparate MIG-29 de fabricație sovietica. Primele patru astfel de aparate vor fi livrate in cateva zile, a declarat președintele polonez.