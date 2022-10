Toți cei care poarta numele unui animal vor avea intrare gratuita la Muzeul Antipa marți, 4 octombrie, de Ziua Mondiala a Animalelor. „Va invitam, așadar, pe toți cei care iubiți animalele, fie ca le purtați sau nu numele, sa va petreceți ziua la muzeu și sa participați la o calatorie imaginara in jurul lumii, insoțiți […] The post Porți deschise la Antipa. Intrare gratuita pentru cei care poarta nume de animale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .