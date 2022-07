Porți anti-sinucidere vor fi instalate la metroul bucureștean Metrorex are in derulare un proiect pilot vizand instalarea de porti de siguranta la peron, proiect ce va fi implementat la statia Berceni, linia 1 (directia Berceni - Pipera), informeaza compania. Aceste porți sunt destinate descurajarii persoanelor care doresc sa recurca la suicid și se arunca in fața trenului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

