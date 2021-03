Dupa ce președintele SUA, Joe Biden, l-a tratat drept „ucigaș” pe omologul sau Vladimir Putin, liderul de la Ankara, Recep Tayyip Erdogan, nu a pierdut ocazia sa-l atace pe noul chiriaș de la Casa Alba. In timp ce relațiile militare americane cu rivala Grecie sunt din ce in ce mai intense, spre iritarea președintelui Turciei. […] The post Portavionul USS Dwight Eisenhower face exerciții in sila cu marina Turciei. Erdogan lauda „inteligența și clasa” lui Putin in fața lui Biden first appeared on Ziarul National .