- Franta a decis ca portavionul sau nuclear Charles de Gaulle, aflat in Marea Mediterana, sa fie repozitionat mai aproape de Romania, in contextul razboiului din Ucraina, informeaza bfmtv.com.

- „Ieri, portavionul Charles de Gaulle (detașat in cadrul misiunii Clemenceau de lupta impotriva terorismului) și escorta acestuia au parasit Cipru pentru a putea ajunge intr-o zona din Marea Mediterana care sa permita avioanelor noastre sa faca misiuni de recunoaștere”, a afirmat Florence Parly, la BFMTV.Potrivit…

- UPDATE Spatiul aerian al Romaniei, a fost inchis, sambata, incepand cu ora 15.00, pentru toate zborurile operatorilor inregistrati in Federatia Rusa. „In contextul conflictului din Ucraina, Guvernul Romaniei a decis suspendarea ”Acordului intre Guvernul RS Romania si Guvernul URSS privind transporturile…

- Bogdan Aurescu și Vasile Dincu au fost chemați de urgența, joi dimineața, la Guvern, de catre premierul Nicolae Ciuca. Ministrul de Externe și cel al Apararii, cele doua instituții care sunt in alerta maxima dupa invazia Rusiei in Ucraina, vor avea discuții cu premierul Nicolae Ciuca cu privire la masurile…

- Franta este pregatita sa trimita sute de militari in Romania si sa-si asume responsabilitatea de a constitui o forta internationala pentru apararea acestei tari membre a NATO care se invecineaza cu Ucraina, daca Alianta Nord-Atlantica va decide acest lucru, a declarat sambata ministrul francez al Apararii,…

- Președintele Klaus Iohannis a primit-o, joi, la Palatul Cotroceni, pe ministrul Forțelor Armate din Republica Franceza, Florence Parly, aflata in vizita oficiala in Romania. In cadrul intrevederii, au fost abordate subiecte referitoare la stadiul Parteneriatului Strategic dintre Romania și…

- Ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, a anuntat miercuri ca va vizita in viitorul apropiat Romania pentru a transmite un mesaj de solidaritate acestei tari, in contextul in care Franta cauta alaturi de partenerii europeni si SUA modalitati pentru detensionarea crizei legate de Ucraina,…

- Portavionul cu propulsie nucleara al Frantei, Charles de Gaulle, va pleca in Marea Mediterana in februarie pentru a participa la lupta impotriva gruparii Stat Islamic in Siria si Irak, a anuntat joi ministrul apararii, Florence Parly. In luna aprilie, nave militare si avioane franceze vor fi desfasurate…