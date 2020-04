Portarul naționalei feminine de handbal te învață ce să faci în izolare! Pandemia de Coronavirus a intors pe dos viața tuturor. Sportivii o resimt cel mai mult, pentru ca din persoanele active, obișnuite sa fie mai mereu pe drumuri, au ajuns sa stea ”inchise” in casa. Este și cazul portarului echipei naționale feminine de handbal a Romaniei, Yuliya Dumanska. Golkeaperul nu duce insa lipsa de inspirație in ceea ce privește activitațile pe care le are. Din contra! Sportiva campioanei SCM Rm. Valcea ii sfatuiește pe cei care se plictisesc sa-i urmeze exemplul. ” Imi place foarte mult sa invaț limbi straine, limba preferata este engleza, iar in perioada asta, ca sa nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

