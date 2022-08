Portarul Mihai Esanu s-a transferat la Chindia Targoviste, dupa despartirea de Dinamo, a anuntat vineri gruparea damboviteana intr-o postare pe Facebook. “Cubul nostru anunta transferul lui Mihai Esanu (portar, 24 ani, a mai evoluat la CS Balotesti, Daco-Getica si Dinamo Bucuresti). Mult succes in tricoul Chindiei Targoviste“, precizeaza clubul din Superliga nationala intr-un scurt comunicat. Esanu a disputat in total 46 de meciuri pentru FC Dinamo, echipa care a retrogradat in liga secunda la finalul sezonului trecut, pentru prima oara in istoria sa. The post Portarul Mihai Esanu revine pe prima…